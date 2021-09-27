2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1.dönem üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi’nde akademik faaliyetlerin güven ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla; kampüsler ile öğrenci yurtlarında huzur ve güvenliğin korunması için alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.