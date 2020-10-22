22 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 599’a yükseldi.

BAKAN KOCA: TOPLAM AĞIR HASTA SAYIMIZ 1.599

Bakan Koca 22 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak. Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin" ifadelerini kullandı.