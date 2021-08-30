23. ve 24. Dönem Milletvekili Dilipak’ın acı günü

Bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kahramanmaraş eski Milletvekili EPDK Yönetim Kurulu Üyesi M. Uğur Dilipak’ın annesi Seher Dilipak bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi Ankara’da alan Dilipak annesine karşı son görevini yapmak üzere Kahramanmaraş’a geldi. Covid19 nedeniyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam destek ünitesine bağlı verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Seher Dilipak için 31 Ağustos Salı (yarın) günü Şeyhadil Mezarlığında tören düzenlenecek.

Seher annenin cenazesinin yarın saat 13.00’da 5 nolu kapıda cenaze namazının kılınmasının ardından defin edileceği öğrenildi.