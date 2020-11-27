28-29 Kasım tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan akaryakıt istasyonları!

Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında Kahramanmaraş'ta açık olacak olan akaryakıt istasyonlarının listesi yayınlandı.

KAHRAMANMARAŞ 27.11.2020, 18:08
28-29 Kasım tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan akaryakıt istasyonları!

Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında Kahramanmaraş'ta açık olacak olan akaryakıt istasyonlarının listesi yayınlandı.

Buna göre kaymakamlıklarca belirlenen nöbetçi akaryakıt istasyonu listesi şu şekilde;

#sokağa çıkma kısıtlaması #Türkiye #Kahramanmaraş
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