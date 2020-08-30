30 Ağustos Zafer Bayramı pandemi kuralları çerçevesinde kutlandı!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile pandemi kuralları çerçevesinde cumhuriyet meydanındaki Atatürk büstüne çelenk sunuldu.
KAHRAMANMARAŞ 30.08.2020, 12:39 30.08.2020, 15:19
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Elbistan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması cumhuriyet meydanındaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı.
Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan programda, Kaymakam Özkan Demir ve Belediye Başkan Vekili Nuri Kılınç tarafından anıta çelenk sunuldu.
Elbistan’da ki programa Kaymakam Özkan Demir’in yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Nuri Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, Emniyet Müdürü Hakan Aşık, siyasi parti temsilcileri ve resmi kurum temsilcileri katıldı.
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