40 bin öğrenciye sınavlara hazırlık desteği…
Sınav hazırlığı yapan ortaöğretim ve lise son sınıf öğrencilerine destek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ortak Sınav Protokolü’nü imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İnşallah imzaladığımız bu protokolle birlikte yapılan sınavlar, öğrencilerimizin hazırlık süreçlerine katkı sağlayacaktır. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eğitime katkı sağlamak amacıyla önemli bir protokole imza attı. Sınav hazırlığı yapan öğrenciler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Ortak Sınav Protokolü” imzalandı. Protokol çerçevesinde, sınav hazırlığı yapan ortaöğretim ve lise son sınıf öğrencilerine il genelinde deneme sınavları düzenlenecek. Yaklaşık 40 bin öğrencinin faydalanacağı LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ve TYT (Temel Yeterlilik Testi) denemeleri kazanım değerlendirme konseptinde uygulanacak ve gerçek sınavları aratmayacak. Protokolün imzalanmasının ardından açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Destekleri ve fedakârlıkları dolayısıyla Başkanımız Hayrettin Güngör’ün şahsında tüm Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Hayat bir sınav, bu sınavlardan birisi de okullarımızda gerçekleşiyor. Öğrencilerimize maliyet getirmeden sınavlarını temin etmek, velilerimiz açısından son derece önemli. Ben imzaladığımız bu protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Sınav Hazırlıklarını Pekiştirecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise atılan imzaların ardından, “Hem ortaokul son sınıf, hem lise son sınıfta öğrencilerimiz sınavlara giriyorlar. Bu sınavlar aracılığıyla istedikleri okullara yerleşiyorlar. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bizler Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğrencilerimize yapılacak deneme sınavlarıyla ilgili destek olacağız. Pandemi sebebiyle yavrularımız okullarından, eğitim atmosferinden bir süre uzak kaldı. İnşallah imzaladığımız bu protokolle birlikte yapılan sınavlar, onların da yeniden hazırlık süreçlerine yardımcı olacaktır. Hayırlı, uğurlu olsun” açıklamasını yaptı.
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