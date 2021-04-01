5 Bin kişilik istihdamın adımları atılıyor

Elbistan’da büyükbaş hayvancılıkla tarım sektörüne bambaşka bir ufuk açacak olan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk müteşebbis heyet toplantısı yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 01.04.2021, 19:36
5 Bin kişilik istihdamın adımları atılıyor

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi’ndeki 2 bin 800 dönümlük alan üzerinde kurulacak Elbistan Besi OSB’de 20 adet 50 başlık, 70 adet 100 başlık, 70 adet 150 başlık, 88 adet 250 başlık ve 39 adet de 500 başlık olmak üzere yaklaşık 300 işletme yer alacak.

500 başlık et kombina tesisi, biyogaz üretim tesisi, yem üretim fabrikası, deri ve sakatat ön işleme tesisi, et kombinasında oluşan boynuz, tırnak, paça ve kemiklerin bertarafı için rendering tesisi, idari binalar, sosyal ihtiyaçların karşılanması için cami, kafeterya, yemekhane, dinlenme salonu, dezenfeksiyon ünitesi, hayvan muayene ve sevk kontrol merkezi yer alacak. Elbistan TDİOSB'nin işletmelerinde, yem fabrikası, biyogaz tesisi, atıksu arıtma tesisi, idari ve sosyal birimlerde, güvenlik gibi birimlerde yaklaşık 5 bin kişi istidam edilecek. 14 MW gücündeki biyogaz tesisinin yanı sıra işletmelerin çatısı da güneşten elektrik üretimine uygun olarak yapılacak.

60 bin büyükbaş hayvanın, etinden tırnağı ve derisinden gübresine kadar her şeyinin değerlendirileceği Elbistan Besi OSB’nin ilk müteşebbis heyet toplantısı Müteşebbis Heyet Başkanı ve Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in başkanlığında Mükrime Hatun Kültür Evi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Elbistan Besi OSB’nin yatırıma hazırlık süreciyle ilgili değerlendirmeler ve sunum yapıldı.

Sunum sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı ve Besi OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Özkan Demir, kuruluş çalışmaları uzun zamandır devam eden Elbistan Besi OSB’de önemli bir aşamaya gelindiğini anlattı.

‘Bu büyük yapıyı el birliği ile bölgemize kazandıracağız’ diyen Kaymakam Demir, “Bu gün kuruluş protokolü Tarım ve Orman Bakanlığımızca onaylana Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’mizin ilk resmi müteşebbis heyet toplantısını yapıyoruz. Kuruluş çalışmalarımız bundan sonra hız kazanacak. Uzun soluklu bir mücadele olacak. Bir yapıyı oluşturmak ve çalıştırmak çok emek istiyor. Elbistan’daki bütün sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın besi OSB ile ilgili çalışmaları yakından takip etmesini istirham ediyorum. Besi OSB, bölgemiz için önemli bir istihdam kaynağı olacak. Bu bize verilmiş önemli bir şans. Kendi tabirimle bir piyango gibi düşünüyorum. İstihdam ve hayvancılık anlamında bölgemize çok büyük değerler katacak. Bu tarihi fırsatı inşallah hep birlikte değerlendireceğiz. Bu büyük yapıyı el birliği ile bölgemize kazandıracağız. Kuruluş çalışmalarında emeği geçen herkese Sayın Bakanımız Mahir Ünal beyefendiye, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza Ticaret ve Sanayi Odamıza ve görev alan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı ve Besi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz de, istihdam vurgusu yaptı.

Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Besi OSB’deki en önemli süreci, Elbistan’daki istihdam oranının artırılması ve projenin hayata geçmesiyle üreticimizin desteklenmesi olarak görüyorum. Müteşebbis heyetimiz gerçekten bugüne kadar çok ciddi emekler verdiler. Özellikle Ticaret ve Sanayi Odamız ile Büyükşehir Belediyemiz ile Valiliğimizin emeği çok büyük. Emeği geçen bütün kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın bakanımız Mahir Ünal beyefendi başta olmak üzere bölge milletvekillerimize de çabalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Elbistan’ın en büyük sorunlarından bir tanesi istihdam olarak önümüzde duruyor. İstihdam sorunun çözülmesiyle ilgili gösterilmesi gereken en önemli çaba organize sanayi bölgelerimizin hızla yatırım alması ve bu yatırımın da ihracata dönmesiyle beraber hem kent hem de ülke ekonomisine değer üretmesidir. Bu vesileyle bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu gün itibariyle başladığımız süreci de aynı kararlılıkla sürdürerek 2022 yılı başlarında ilk yatırımcımızı Besi OSB’ye almayı hedefliyoruz. Böyle bir öngörü takvimi ilan ediyoruz. Besi OSB’nin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy da, Besi OSB’nin 500 milyon TL’den fazla yatırıma ev sahipliğini yapacağını dile getirdi.

Başkan Paksoy, “Besi OSB, Elbistan için çok büyük önem taşıyan bir yatırımdır. 2000’li yıllarda ilçemizde büyükbaş hayvan sayısı 80 bin, küçükbaş ise 120 bin civarındaydı. Aradan geçen sürede şartların değişmesi ile şuanda 25 -30 bine düştü. Besi OSB projesinin hayata geçmesiyle de çok büyük rakamlara ulaşacağız. Bu da Elbistan’ımıza girdiler sağlayacak. 500 milyondan fazla bir yatırım olacak. İşçi sayısı da fazlalaşacak. Besicilerimiz açısından da önemli katkı sunacak. Orada kesilen hayvanın tırnağı bile dışarı çıkmayacak, buradaki tesislerde işlenecek. Yemini kendisi üretecek. 110 MW güneş enerjisi olacak. 14,5 MW de biyogaz santrali var. Bunlar çok büyük gelir kaynağı olacak ve maliyetleri düşürecek. Emeği geçen Sayın Bakanımız Mahir Ünal’a, valiliğimize ve büyükşehir belediyemize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” değerlendirmesini yaptı.

#Elbistan #üyükbaş hayvancılık #tarım sektörü #Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi #heyet
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