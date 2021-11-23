50 lira için öldürmüş!

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.P, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına başlandı. M.P, burada ifadesinde; “Halil Küpeli’den 1 ay önce 50 lira borç almıştım. O gün Halil ile karşılaştık ve borcun 300 lira oldu deyip bana vurdu. Kendimi savundum” dedi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, cinayet zanlısının 18 yıl hapsi isteniyor.