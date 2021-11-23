50 lira için öldürmüş!
Kahramanmaraş’ta aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı 18 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. 5 Eylül 2021 tarihinde Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde M.P. (24), Halil Küpeli’yi (30) bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.
KAHRAMANMARAŞ 23.11.2021, 14:49
Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.P, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına başlandı. M.P, burada ifadesinde; “Halil Küpeli’den 1 ay önce 50 lira borç almıştım. O gün Halil ile karşılaştık ve borcun 300 lira oldu deyip bana vurdu. Kendimi savundum” dedi.
Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, cinayet zanlısının 18 yıl hapsi isteniyor.
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