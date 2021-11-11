50 tona yakın atık araç lastiği topladı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kışlak mücadelesi kapsamında 6 araç ve 32 personel ile şehrin muhtelif bölgelerinden 50 tona yakın atık araç lastiği topladı. Sivrisinek üreme alanı olan lastiklerin toplanmasıyla, biyosidal ürün kullanımı azalıyor, çevre kirliliği engelleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.11.2021, 15:29
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sivrisineklerin üreme alanlarının azaltılmasına yönelik kışlak mücadelesini sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü koordinesindeki 6 araç ve 32 personel, yağışların etkisi ile sivrisinek oluşumuna neden olan atık araç lastiklerini topluyor.
Çalışmalarda, yaz mevsiminde sivrisinek popülasyonunun kontrol altına alınması, kimyasal kullanımının azaltılması, çevre ve su kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.
Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü’nden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Aralık ayından bu yana sürdürülen çalışmalarla şehrimiz genelinden yaklaşık 50 ton araç lastiği toplanılarak katı atık bertaraf tesislerine iletilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
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