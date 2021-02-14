6 yıl önce kaçırılan Kahramanmaraş'lı askerimiz şehit oldu!

PKK terör örgütü tarafından 13 Ağustos 2015 Diyarbakır - Bingöl karayolunda otobüsten indirilerek kaçırılan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı şehit oldu.

KAHRAMANMARAŞ 14.02.2021, 15:28 14.02.2021, 18:51

Malatya Valisi Aydın Baruş, Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşından 10'unun kimliklerinin belirlendiğini, üç kişinin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Aydın Baruş, 2015 ve 2016 yıllarında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak yaklaşık 6 yıl Irak'ın kuzeyinde, değişik bölgelerinde gezdirilerek en son Gara bölgesinde "sözde cezaevinde" tutulurken şehit edilen Türk vatandaşlarının Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsi çalışmalarının devam ettiğini belirten Baruş, şöyle konuştu:

Malatya Valisi Baruş: Gara şehitlerinden 10'unun kimlikleri belirlendi

"Yapılan otopsi işlemleri sonucunda 13 evladımızın 10'unun kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen evlatlarımızın, 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönerken Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sedat Yabalak, 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan Karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personel astsubay başçavuş Semih Özbey, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür yolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kavaklı, 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice ilçesi Berkirin Deresi mevkisinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya, 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır kara yolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma er Süleyman Sungur, 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca kara yolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli uzman erbaş Mevlüt Kahveci, 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli Pülümür kara yolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkmış olan topçu er Müslüm Altuntaş, Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse ve ayrıca Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca oldukları anlaşılmıştır."

Hain saldırıda şehit edilen üç kişinin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Baruş, "Malatya Adli Tıp Kurumunda cumhuriyet savcısı, adli tıp kurumu uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle 12'sinin baş bölgesinde, birinin de göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıcı sonucunda şehit olduğuna yönelik söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur." ifadelerini kullandı.

Vali Baruş, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin aileleri de ilimize intikal halinde olup evlatlarının naaşlarının görgüleri başsavcılık tarafından kendilerine bizzat yaptırılacaktır. Evlatlarımızı şehit eden PKK terör örgütü mensubu 48 terörist, kahraman TSK unsurları tarafından etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. PKK terör örgütüyle mücadelemiz amansızca devam edecektir. Şehit olan evlatlarımıza Allah'tan sonsuz rahmet, ailelerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Baruş, şehit edilen vatandaşlar için Malatya'da tören düzenleneceğini, defin işlemleri için ailelerinin arzusu dahilinde çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Açıklama sırasında Baruş'a, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de eşlik etti.

#Kahramanmaraş #şehit #asker
Yorumlar (0)
12°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Şubat 2021
İmsak 05:55
Güneş 07:16
Öğle 12:51
İkindi 15:49
Akşam 18:17
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Fenerbahçe 24 51
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Göztepe 24 29
11. Malatyaspor 23 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 22 36
7. Real Betis 22 30
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 22 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 22 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16