8. Kahramanmaraş Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı açıldı!

KAFUM fuar merkezinde gerçekleştirilen fuara Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, , TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz’de katılım sağladı.

Fuarın açılış konuşmasını Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu yaptı.

Ardından söz alan KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Kahramanmaraş’tan 700 milyon dolar tekstil ihracatıyla en fazla ihracatın yapıldığına dikkat çekti.

Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de Kahramanmaraş’ın birçok alanda büyük potansiyellere sahip olduğunu belirtti.

Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle ülke için en önemli şeyin ihracat olduğunu söyleyerek yaşanan gelişmelerle hedeflere ulaşıldığının altını çizdi.

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç yaptığı açıklamada 2002’den bu yana sanayi alanında yaşanan büyük gelişmelerin tesadüf olmadığını söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay Kahramanmaraş’ın Türkiye’nin potansiyeline çok büyük katkılar sağladığını belirtti.

Ayrıca ECR Fuarcılık Organizasyon Ortağı Musa İmdat Kahramanmaraş’ın yatırım potansiyelinin sektörün dikkatini çektiğini vurguladı.