9 Milyon TL’lik Yatırım…

Titizlikle süren restorasyonda çalışmalar esnafın etkilenmemesi için ticari faaliyetin azaldığı gece saatlerinde yoğunlaştırılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Tarihi Kapalı Çarşı Cephe Yenileme Projesi’nde ikinci etap çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Yaklaşık 9 Milyon TL yatırımla gerçekleştirilen proje kapsamında, 70 işyeri ve 9 giriş kapısından oluşan çarşı cephesi aslına uygun olarak restore ediliyor. İş Bankası ve Ulu Camii arasında konumlanan yapıdaki çalışmalarla birlikte görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Proje tamamlandığında, Ulu Camii, Kale ve Saraçhane’yi de kapsayan tarihi dokuyla bütünlük oluşturacak. Çalışmalar Gece Yapılıyor İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Cephe yenileme projemizde, tarihi yapıda titizlikle çalışıyoruz. Özellikle yapı elemanlarının korunması maksadıyla uygulamalar iş makineleri olmaksızın ilerliyor.

Esnaflarımızın ticari faaliyetleriyle uyumlu bir biçimde sürdürdüğümüz restorasyon projemiz, ticari yoğunluğun azaldığı gece saatlerinde gerçekleşiyor. Kapalı Çarşımızın cephesini aslına uygun olarak düzenleyip, tarihi dokuya yakışır hale getirmeyi hedefliyoruz ” ifadeleri kullanıldı. Tarihi Dokuyla Buluşacak Kapalı Çarşı esnaflarından Cem Mankır çalışmalara ilişkin, “Büyükşehir Belediyemiz Tarihi Kapalı Çarşımızda cephe yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalardan son derece memnunuz. Tüm Kapalı Çarşı esnafı olarak çarşımızın yeni görünümü çok merak ediyoruz ve o gün için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullanırken; Murat Güzelbulut, “Büyükşehir Belediyemizin Kapalı Çarşıda gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları çarşımıza değer katacak ve daha modern hale getirecek. Yenileme çalışmaları için çok ciddi bir yatırım yapıldığının farkındayız ancak inşallah çalışmalar tamamlandığında buna değecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte çarşımızın güzelliğine güzellik ekleneceğine inanıyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.