Açık Hava etkinlikleri Çağlayancerit’le devam etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Açık Hava Etkinlikleri” ilçelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Takvim kapsamında Çağlayancerit ilçesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konseri ve Şafak Vakti filminin gösterimi gerçekleştirildi. 15 Temmuz’da yaşanan milli direnişi konu edinen Şafak Vakti ve konser vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanırken, çocuklar da etkinliği büyük bir ilgiyle takip etti. Şehrin tüm ilçelerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde bir sonraki durak ise Ekinözü olacak. 27 Ağustos Cuma günü ilçenin “Aşağı İçmeler” mevkiinde gerçekleştirilecek etkinlikler saat 19.00 itibariyle başlayacak.