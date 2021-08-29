Açık hava etkinlikleri Ekinözü'nü renklendirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Açık Hava Etkinlikleri” Ekinözü ilçesiyle devam etti. İlçe Belediye Başkanı Bilal Eker'in de katıldığı konser ve film gösterimi, vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı.

KAHRAMANMARAŞ 29.08.2021, 14:02
Açık hava etkinlikleri Ekinözü'nü renklendirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Açık Hava Etkinlikleri” ilçelerde vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Takvim kapsamında bu defa Ekinözü ilçesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konseri ve film gösterimi gerçekleştirildi. Aşağı İçmeler meydanında düzenlenen etkinliklere Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de katılırken, vatandaşlar da büyük bir ilgi gösterdi. Şehrin tüm ilçelerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde bir sonraki adres ise Elbistan olacak. 30 Ağustos Pazartesi günü ilçenin “Pınarbaşı” mevkiinde gerçekleştirilecek etkinlikler saat 19.00 itibariyle başlayacak.

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