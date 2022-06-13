Açık Hava Sinemasına Yoğun İlgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, şehirde birbirinden renkli etkinlikleri gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, şehirde pek çok sosyal etkinlik düzenleyen Gençlik Meclisi, şimdi de ‘Açık Hava Sineması’ etkinliği gerçekleştirdi. Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte katılımcılar ‘Moonfall’ adlı bilim kurgu filmini izledi. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade eden katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Gençlik Meclisi’ne teşekkür etti.

Etkinliklerimiz Devam Edecek

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli, “Türkiye’nin en etkin Gençlik Meclislerinden birisi olarak çeşitli etkinliklerle özellikle genç kardeşlerimizle sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda şehrimizde pek çok sosyal faaliyet gerçekleştirdik. Şimdi de Açık Hava Sineması’nda hemşehrilerimizle bir araya geldik. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlarımızın etkinliklerimize göstermiş oldukları yoğun ilgi bizleri son derece memnun etti. Etkinliğimize katılım gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de genç kardeşlerimizle sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.