Açılışta, o mektup duygu dolu anlar yaşattı!

10 yaşındaki Down Sendromlu Berat’ın annesi Nurgül Küçükkürtül açılışın ardından Başkan Mahçiçek ve Hayırsever İş İnsanı Alper Topçuoğlu’na yazdığı o mektup duygu dolu anlar yaşattı.

Nurgül Küçükkürtül gözyaşları eşliğinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek bu okulun kendileri için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.