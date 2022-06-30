Adanis Park Termal Otel’de canlı müzik eşliğinde muhteşem eğlence

Birçok hastalığa faydası olan termal suyun, göbeğinde bulunan adanis park termal otel bölgeye ve Kahramanmaraş halkına hitap ederek sınıfının en iddialısı.

Adanis Park Termal Otel’de termal suda gelin hamımı yapıldı.

Muhteşem doğaya sahip olan Adanis Park Termal Otele gelen misafirler müjde taşçının konseriyle günüllerince eğlendiler.