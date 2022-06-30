Adanis Park Termal Otel’de canlı müzik eşliğinde muhteşem eğlence
Kahramanmaraş’ta termal suların vazgeçilmez adreslerinden biri olan adanis park termal otel, aile ve yakınlarınız ile birlikte doğayla baş başa, izole tatil hizmetinin keyfini çıkarabilirsiniz.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2022, 12:44
Birçok hastalığa faydası olan termal suyun, göbeğinde bulunan adanis park termal otel bölgeye ve Kahramanmaraş halkına hitap ederek sınıfının en iddialısı.
Adanis Park Termal Otel’de termal suda gelin hamımı yapıldı.
Muhteşem doğaya sahip olan Adanis Park Termal Otele gelen misafirler müjde taşçının konseriyle günüllerince eğlendiler.
Namaz Vakti 30 Haziran 2022
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|36
|50
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|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
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|48
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|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
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|36
|38
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|36
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|O
|P
|1. M.City
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|93
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|92
|3. Chelsea
|38
|74
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|38
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|58
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|38
|56
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|38
|40
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|38
|39
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|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|38
|48
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|47
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|46
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|42
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|38
|42
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|42
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|39
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|39
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|38
|39
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|38
|38
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|38
|35
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|31