Afşin Belediye Meclisinden, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama!

Afşin Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısı, Afşin Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, toplantıda yapmış olduğu konuşmasında, “Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askeri hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz” dedi.



Ermenistan’ın uluslararası hukuk kurallarını çiğnediğini belirten Güven, “ Sivillere yapılan son saldırılar, Ermenistan’ın bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. 30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ, Ermenistan’ın işgali altındadır. Tüm dünyayı bugüne kadar Ermenistan’ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan’ın yanında olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle, Afşin Belediyesindeki tüm siyasi partiler olarak saldırıda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifa ve can Azerbaycan’a başsağlığı diliyor, kardeş Azerbaycan halkına haklı davasında yanında olduğumuzu belirterek, muvaffakiyetler diliyoruz.” açıklamasında bulundu.