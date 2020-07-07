Afşin Belediyesi logosunu lavanta figürüyle tescilletti!

Afşin’de 6 yıl önce peyzaj çalışmaları için başlatılan lavanta üretimi ilçedeki çiftçiler için gelir getirici alternatif ürün oldu. Belediye tarafından 350 dekar arazide ekimi yapılan lavantalar ‘Efsus’ markasıyla ticari ve endüstriyel üretime kazandırılıyor.

Afşin Belediyesi, logosunda bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi figürüne lavanta figürü ekleyerek Türk Patent ve Marka Kurumunda tescilletti.

Lavanta üretiminde marka şehir olmak için emin adımlarla ilerlediklerini belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Belediyemizin Meclis toplantımızda tecilli Afşin Belediyesi logomuza lavanta figürünü ekledik. İlçemizde 6 yıldır lavanta üretiyoruz. Peyzaj çalışmaları için başladığımız lavanta üretimini ticari ve endüstriyel üretime taşıdık. İlçemizin eski adı olan Efsus markasıyla markalaştık. Kendi üretimimiz olan lavantalar Efsus adı altında kozmetik alanında önemli bir yol aldı.” dedi.

“Afşin Eshab-ı Kehf’ten sonra lavantayla anılan bir şehir oldu”

Belediyenin logosuna lavanta figürü eklediklerine değinen Başkan Güven, “Afşin’de aromatik bitkiler konusunda çiftçilerimize yeni alternatif ürünler kazandırmayı hedefliyoruz. Lavanta ile başlayan yolcuğumuz yağlık gül çalışmalarımızla devam ediyor. İnşallah yakın bir gelecekte zambak, Maraş lalesi, kekik yağı gibi diğer aromatik bitkilerin üretilmesini amaçlıyoruz. Efsus markası adı altında pazarlamaya başlayacağız. Afşin’in aromatik bitkiler ve lavanta konusunda Türkiye’de önemli bir yer aldığını hissediyoruz. Güzel bir verim ve aroma yakaladık. Afşin’in lavanta şehri olduğunu tescillemek için logomuzu değiştirerek lavanta figürünü de koyduk. İnşallah aromatik bitkileri ve endüstrisine yerel ve bölgesel kalkınmamızda bir öncü olarak kullanmak istiyoruz. Bu alanda oluşan katma değer yüksek olduğu gibi çok çeşitli. Bunları Afşinli çiftçilerimize sunmak, gelecek nesillerimizin bu işlerden gelir elde etmesini arzuluyoruz. Yeni logomuz Afşin’imize hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.