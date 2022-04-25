Afşin'de Doğa Gezisi

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven Kahramanmaraş Doğa Platformu Başkanı Volkan Gezertaşar ve ekip üyelerini Afşin'de ağırladı. Afşin'de gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde ters lale, Hurman çayı, lavanta bahçeleri gibi birçok doğa harikasını görmeye ve Eshab-ı Kehf'i ziyarete gittiler. Başkan Güven gezi ekibini iftarda ağırlayarak uğurladı.

Platformun Başkanı Volkan Gezertaşar doğa yürüyüşü ile ilgili olarak: "Maraş Doğa Platformu ile beraber Afşin'deyiz, endemik bir bitki olan ters laleleri görmeye ve doğa yürüyüşü yapmaya geldik. Konuğu olduğumuz Mehmet Fatih Güven'e ve Afşin belediyesine bizi bu doğal güzellikleri görmeye teşvik ettiği ve burada ağırladığı için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ekip üyelerinden ve yöneticilerinden Av. İlknur Keskin şunları ekledi: "Afşin Belediyesi'nin konuğuyuz. Afşin'de endemik bitki olan ters laleleri görmeye geldik. Maraş Doğa Platformu ile birlikte 54 kişiyle buradaydık, yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Bizi konuk ettiği için Afşin Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz ve Afşin'i gelip ziyaret etmenizi de tavsiye ederiz."

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, doğa yürüyüşünde, "Maraş Doğa Platformu burada ve onlarla birlikte ters laleleri ziyaret ettik. Öğleden sonra başlayan etkinliğimiz, Tanır, Ayrandede, ve ardından da Eshab-ı Kehf ile devam etti. Günü de, akşam iftarımızla sonlandırdık. Maraş il merkezinden gelen yaklaşık 56 konuğumuz vardı. Afşin'imizin güzelliklerini birlikte taradık. İnşallah güzel bir sinerji oluşmuştur." diye konuşmasının ardından etkinlik sonrası ekibe teşekkür ederek onları 30 Mayıs'ta başlayacak olan fotokampına davet etti.