Afşin'de kurşunlar havada uçtu!
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2021, 10:29
Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup gece 00.15'de Dr. Şeref Ertekin Caddesinde karşılaşınca tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan Halil İbrahim Ertekin ve Bahri Ardıç kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Yaralılar, Ö.E., S.A., B.A. ve A.A. ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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