Afşin Tanır Mesire Alanı yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki park ve mesire alanlarında çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Afşin ilçesinde bulunan Tanır Mahallesi mesire alanı oldu. 60 dönüm alan üzerine inşa edilen rekreasyon alanında bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, bir yandan bölge coğrafyasına uygun yeni bitki ve ağaçları toprakla buluştururken, öte yandan mesire alanına yeni sosyal donatılar kazandırılıyor. İlçenin önemli doğal mirasları arasında bulunan Hurman Çayı bitişiğindeki tesis; futbol sahası, spor alanları, yürüyüş parkuru, mescid, çocuk oyun grupları ve kent mobilyaları ile baştan uca yenileniyor. Mesire alanında devam eden çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.