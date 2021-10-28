Afşin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Afşin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 28.10.2021, 16:10 28.10.2021, 16:38
Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü dolayısıyla Afşin Hükümet Konağında düzenlenen törende Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.
29 Ekim kutlamalarının yarın Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü spor sahasında çeşitli etkinliklerde devam edeceği öğrenildi.
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