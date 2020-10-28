Afşin’de Cumhuriyet Bayramının 97. Yılı Kutlanıyor!

Afşin’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ 28.10.2020, 14:54 28.10.2020, 15:01
Afşin’de Cumhuriyet Bayramının 97. Yılı Kutlanıyor!

Afşin Hükümet Konağında düzenlenen tören, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, 29 Ekim Perşembe günü Afşin Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.

#Kutlama #Afşin #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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