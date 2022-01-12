Afşin’de ismini açıklamayan hayırsever Suriye’ye 1 tır un yardımında bulundu

Tırın uğurlama töreninde konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afşin Temsilcisi Durdu Özkök, ilçede bir hayırsever vatandaş tarafından bağışlanan 27 ton un yardımını ihtiyaç sahiplerine göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bağışlanan unun, İHH fırınlarında ekmeğe dönüşeceğini ve 5 milyon mülteciye dağıtılacağını ifade eden İHH İnsani Yardım Vakfı Afşin Temsilcisi Durdu Özkök “Afşin’imizde hayırsever bir vatandaşımız tarafından bağışlanan 550 çuval, 1 tır unu Suriye’ye gönderiyoruz. Rabbim hayrını kabul eylesin. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah bunun gibi örnekler çoğalır. ” dedi.

Kış şartlarının etkili olmasıyla birlikte çadır kentlerde hayat koşullarının daha da zorlaştığına değinen Özkök, “İnsanlık tarihte olmadığı kadar zor günler geçiriyor. Kaoslar, savaşlar açlıktan bitap düşen insan sayısı ne yazık ki her geçen gün artıyor. Malumunuz Suriye’de 13 yıldır devam eden savaş nedeniyle yüz binlerce insan yardıma muhtaç halde hayatına devam etmeye çalışıyor. Soğuk kış günlerinin gelmesiyle birlikte çadır kentte hayat koşulları gittikçe zorlaşıyor. İHH olarak bugüne kadar milletimizin desteğiyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ‘rotamız iyilik, yükümüz insanlık’ diyerek yola çıkmıştık. Bu yıl ise ‘kış kapıda, yalnız bırakma’ diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için bir yardım kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında 81 İlimizden ve ilçelerimizden yardım tırları gönderilmeye devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Yardım kampanyasının sürdüğünü belirten Özkök, kış şartlarında yaşam mücadelesi vermeye çalışan Suriyeliler için temel insani yardım malzemelerini toplamaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından tır, dualar eşliğinde Suriye’nin İdlib kentine uğurlandı.