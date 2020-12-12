Afşin’den Suriye’ye 27 ton un gönderildi!

Afşin’de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ilçe temsilciliği öncülüğünde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla toplanan 27 ton un, düzenlenen törenin ardından Suriye’ye gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ 12.12.2020, 14:44
Afşin’den Suriye’ye 27 ton un gönderildi!

Afşin’de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ilçe temsilciliği öncülüğünde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla toplanan 27 ton un, düzenlenen törenin ardından Suriye’ye gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfınca "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" Suriyeliler için başlatılan kampanya kapsamında Afşin’de toplanan un yardımını taşıyan tır yola çıktı.

İHH Afşin Temsilcisi Durdu Özkök, başlatılan yardım kampanyası kapsamında tüm Türkiye'den aynı anda insani yardım tırlarının yola çıktığını söyledi.

Suriye’deki savaş mağdurları için 27 ton un yardımı toplandığını belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, şunları söyledi.

Afşinli vatandaşlarımız her yardım organizasyonunda olduğu gibi üzerine düşeni yaptı ve Suriye’de zor durumda olan kardeşlerimize ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyasına destek oldu. İHH İnsani Yardım Vakfının başlattığı kampanyaya destek olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

İHH Afşin Temsilcisi Durdu Özkök, “Dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler, siyasi ve ekonomik problemler gibi nedenlerle milyonlarca insan çok zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Dünya İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle bazı coğrafyalarda kan ve gözyaşının arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Gönül coğrafyalarımız olan Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de, Libya'da, Afganistan'da, Irak'ta, Somali'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Kudüs'te yaşanan acılar bugün hala tazeliğini koruyor. 2020 yılında göç yollarında ve mülteci teknelerinde yaşamını kaybeden savaş mağdurları ve ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mülteci var. Bir tarafta sınırsız imkânlara ve zenginliklere sahip olan ülkeler varken diğer yanda en temel gıdaya ve temiz suya ulaşamayan ülkeler ve insanlar var. Her geçen gün binlerce insan yaşam, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel insan haklarından mahrum kalmaktadır.” açıklamasında bulundu.

#İHH İnsani Yardım Vakfı #Afşin #Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven
Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 12 Aralık 2020
İmsak 06:04
Güneş 07:31
Öğle 12:31
İkindi 15:00
Akşam 17:21
Yatsı 18:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Kasımpaşa 12 18
7. Hatayspor 10 18
8. Karagümrük 12 17
9. Konyaspor 10 15
10. Gaziantep FK 10 15
11. Başakşehir 11 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. West Ham 12 20
6. Southampton 11 20
7. M. United 10 19
8. Man City 10 18
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 11 11
19. Osasuna 12 11
20. Huesca 12 8