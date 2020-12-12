Afşin’den Suriye’ye 27 ton un gönderildi!

Afşin’de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ilçe temsilciliği öncülüğünde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla toplanan 27 ton un, düzenlenen törenin ardından Suriye’ye gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfınca "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" Suriyeliler için başlatılan kampanya kapsamında Afşin’de toplanan un yardımını taşıyan tır yola çıktı.

İHH Afşin Temsilcisi Durdu Özkök, başlatılan yardım kampanyası kapsamında tüm Türkiye'den aynı anda insani yardım tırlarının yola çıktığını söyledi.

Suriye’deki savaş mağdurları için 27 ton un yardımı toplandığını belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, şunları söyledi.

Afşinli vatandaşlarımız her yardım organizasyonunda olduğu gibi üzerine düşeni yaptı ve Suriye’de zor durumda olan kardeşlerimize ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyasına destek oldu. İHH İnsani Yardım Vakfının başlattığı kampanyaya destek olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

İHH Afşin Temsilcisi Durdu Özkök, “Dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler, siyasi ve ekonomik problemler gibi nedenlerle milyonlarca insan çok zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Dünya İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle bazı coğrafyalarda kan ve gözyaşının arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Gönül coğrafyalarımız olan Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de, Libya'da, Afganistan'da, Irak'ta, Somali'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Kudüs'te yaşanan acılar bugün hala tazeliğini koruyor. 2020 yılında göç yollarında ve mülteci teknelerinde yaşamını kaybeden savaş mağdurları ve ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mülteci var. Bir tarafta sınırsız imkânlara ve zenginliklere sahip olan ülkeler varken diğer yanda en temel gıdaya ve temiz suya ulaşamayan ülkeler ve insanlar var. Her geçen gün binlerce insan yaşam, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel insan haklarından mahrum kalmaktadır.” açıklamasında bulundu.