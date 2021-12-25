Afşin’in soğuğu kazı dondurdu!
Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde dondurucu soğukta kalan kaz donarak telef oldu.
KAHRAMANMARAŞ 25.12.2021, 14:25 25.12.2021, 18:31
Son günlerde Sibirya soğuklarının etkili olduğu Afşin ilçesinde kara alışkın olan kazlar bile dondurdu.
İlçede geçtiğimiz hafta yağan kar, yerine dondurcu soğuklara bıraktı. Karın yağmamasıyla etkin olan ayaz, hayatı adeta donma noktasına getirdi.
Hava sıcaklığının -20’lere kadar düştüğü Afşin’de, kar yiyen, karda yaşayan, soğuğa en dayanıklı kazlar bile soğuktan dondu.
İlçede buluna termik santraline yakın bir bölgede bir vatandaş tarafın çekilen fotoğrafta bir kazın donarak öldüğü görüldü.
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