Afşinli taksicilere vefa programı düzenlendi!

Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odasında düzenlenen programında en yaşlı meslek erbabı taksici ve en genç taksiciye plaket verilerek, ahilik cübbesi giydirildi.

Programda konuşan Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adnan Kabaağaç, “Ahilik güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğumuz bir meslektir. Köklerimizin çok eskilere dayanan bir geleneğimizdir. Toplumsal kimliğimiz tarafından daima sahip çıkmamız gereken çok özel bir kültürümüzdür. İlçemizde görev yapan tüm şoförlerimizde bu geleneği benimseyerek halkına hizmet etmekteler. 1969 yılında kurulan Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak ilçemize hizmet eden taksicilerimiz, şoförlerimizle bir araya geldik. Bugün burada da bir ahilik geleneğini yaşattık ve en yaşlı taksicimiz en genç taksicimize el verdi. Programa katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür ve Çevre Derneği ( AFŞİNDER ) Başkanı Ahmet Ardıç da, “Taksiciler bizim yaşayan değerlerimizdir. Her meslek grubunda olduğu gibi taksicilik, şoförlük mesleğinde de 1950’li yıllarda bu mesleğe başlayan ve halen aramızda olan şoförlerimiz var. Bugün odamız işbirliğinde ulu çınarlarımızla ve taksicilik görevine devam eden, yeni başlayan taksici arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Eskileri konuştuk, o zamanın şartlarını konuştuk. Katılanlara ve bizlere kapılarını açan Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odasına teşekkür ediyorum. Her mesleğin vefaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve bir mesleğe 40-50 yılını veren herkese teşekkür edilmesi gerektiğini düşünüyorum.” İfadelerine yer verdi.

Program, vefat eden taksi şoför esnafları için Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından verilen yemeğin ardından sona erdi.