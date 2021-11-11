Ağcalı’da ulaşım standardı büyükşehir’le yükseldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yatırım Programı kapsamında bir ulaşım yatırımını daha tamamladı. Deforme olması sebebiyle bir süre önce bakıma alınan Onikişubat’ın Ağcalı Mahallesi’nde yer alan Adil Erdem Beyazıt Caddesi sıcak asfaltla baştan sona yenilendi. Şehrin en yoğun nüfuslu mahallelerinden Vadi, Şehit Abdullah Çavuş ve Tekerek başta olmak üzere birçok konuma Kayseri Yolu üzerinden direk ulaşım sağlayan yaklaşık 3 kilometrelik arter; düzenlemelerin ardından trafiğe açıldı.

Asfalt Tamamen Yenilendi

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yatırım programımız kapsamında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ağcalı kavşağı, Adil Erdem Beyazıt Caddesi’nde asfalt kaplamasının deforme olması sebebiyle yenilenme talebi vardı. Bu kapsamda çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık 3 kilometrelik arteri baştan sona yeniledik. Gerçekleştirilen çalışmayla bölgede ulaşım konforu arttı. Bölgede yaşayan hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.