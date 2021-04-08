Ahmet Davutoğlu Kahramanmaraş'ta

Burada 104 amiralın darbe bildirisine ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu şunları söyledi:

"Herkes düşünce özgürlüğüne sahiptir ama 104 amiral gece yarısı topluca bir ültimatom verir gibi bildiri yayımlarsa bunu, makul ve sorumlu bir davranış olarak göremeyiz"

Davutoğlu daha sonra, Partisinin Kahramanmaraş İl Binasını Düzenlenen Törenle Açtı.

Burada açılış konuşması yapan Davutoğlu, açılışın hayırlara vesile olmasını diledi.

Açılışına ardından Esnaflarla Bir Araya Gelen Davutoğlu, Trabzon Caddesi Ve Kapalı Çarşı Esnaflarını Gezerek Bir Süre Sohbet Etti.