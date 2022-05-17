Aile Haftası Etkinlikleri Başladı

Trabzon Caddesi’nden başlayıp Atatürk Meydanı’nda noktalanan yürüyüş renkli anlara sahne olurken, program sonunda katılımcılar günün anlam ve önemine ithafen Atatürk Meydanı’nda devasa bir kalp şekli oluşturdu.

Etkinlikte Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Eken, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Gül Çitil Okur, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Konuyla ilgili konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “ailenin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına yürüyüş gerçekleştirdik” dedi.

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’da “biz büyük bir aileyiz temalı etkinliğimize katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.