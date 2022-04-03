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AIPH Denetleme Kurulu’ndan EXPO 2023’e inceleme ziyareti

Dünya EXPO’larının en üst denetim organı olan Uluslararası Bahçe Bitki Üreticileri Birliği (AIPH)’nin Başkanı Bernand Oosterom ve Genel Sekreteri Tim Briercliffe ile Yönetim Kurulu üyeleri Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’ten EXPO 2023’ün ilerleyişine dair bilgi aldı. Toplantı sonrası açıklama yapan AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, “Bu hikâyede biz sizin her zaman destekçiniz ve paydaşınız olmaya devam edeceğiz, Kahramanmaraş’ta olmaktan da mutluyuz. Kahramanmaraş’ın, Türkiye’nin ve dünyanın görüp görebileceği en güzel EXPO’yu beraber yapalım” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 03.04.2022, 17:19 03.04.2022, 17:23
AIPH Denetleme Kurulu’ndan EXPO 2023’e inceleme ziyareti

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in büyük başarısıyla Kahramanmaraş’a kazandırılan EXPO 2023, Dünya EXPO’larının en üst denetim organı olan Uluslararası Bahçe Bitki Üreticileri Birliği (AIPH)’nin denetiminden geçti. Periyodik denetim için Kahramanmaraş’a gelen Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernand Oosterom, AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ilk olarak Başkan Hanefi Mahçiçek’i ziyaret ederek, EXPO haritası üzerinden proje alanındaki ilerleyişe dair bilgi aldı. Başkan Mahçiçek sonrasında ise AIPH Denetleme Kurulu üyelerine EXPO 2023 Proje alanını gezdirdi. EXPO 2023 alanında incelemelerde bulunan AIPH Denetleme Kurulu üyelerine, Başkan Hanefi Mahçiçek’in başkanlık ettiği sunumda, proje, inşaat ve ülke katılımları ile ilgili ayrıntılı bilgiler verildi.

“Bütün projelerimizi vaktinde tamamlayıp, EXPO 2023’ü hep birlikte açacağız”

Toplantıda AIPH Denetleme Kurulu’na EXPO 2023 Proje alanının son durumuna ilişkin bilgiler veren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sözlerine verdikleri destekten dolayı AIPH Denetleme Kurulu’na teşekkür ederek başladı. Bir takım ekonomik sorunlar olsa da inanan bir ekibi sahip olduklarını ve büyük bir heyecan ile EXPO 2023 hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ımıza ve EXPO 2023’ün gerçekleştirileceği bu topraklara hoş geldiniz. EXPO Projemize verdiğiniz desteğin yanı sıra EXPO’yu daha ileri noktalara taşımak için bizlerle birlikte çalışmaya verdiğiniz değerden dolayı teşekkür ediyorum. İki günden bu yana hem haritalar üzerinde hem de alanda, EXPO’nun geneli ve içindeki birimleriyle ilgili değerlendirmeler yaptık. Uluslararası ve ülkemizdeki ekonomik koşullar dolayısıyla projede ufak tefek zamana dayalı eksikliklerimiz olsa da, bu eksiklikleri tamamlamak için bütün gücümüzle gayret edeceğiz. Bu sorunları somutlaştıracak olursam; pandemi ve pandeminin getirdiği ekonomik krizin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki çok üzüldüğümüz savaştan dolayı bir takım sıkıntılar yaşadık ama bunları süratle çözeceğiz. EXPO 2023’ü vaktinde tamamlayabilmek için kendilerinin de bize yol gösterici tavsiyeleriyle daha süratli mesafe alacağımıza inanıyorum. Projemizin hem Kahramanmaraş’a hem de Türkiye’ye çok değerli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Artı olarak Kahramanmaraş’ımızın marka değerini de çok daha iyi noktalara çıkartacağına da inanıyorum. Özellikle ana temamız olan ‘Doğa dostu kent ve duyarlılık’ mottosu şehrimizin tanıtım ve turizmine çok büyük katkı sağlayacaktır. Projemizi vaktinde bitirmek için gayret edeceğiz, bundan emin olsunlar. İnanmış bir ekibimiz ve takımımız var. Büyükelçimizle birlikte bir taraftan uluslararası ilişkileri bir taraftan da ülke düzeyindeki işlemleri süratle bitireceğiz. İnşallah bir ay içerisinde tüm ihalelerimizi tamamlayacağız. Karşılıklı iş birliği içerisinde bütün projelerimizi vaktinde tamamlayıp, EXPO 2023’ü hep birlikte açacağız. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“EXPO’ya ev sahipliği yapabilmeniz için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor”

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernand Oosterom ise EXPO 2023’in sıkı bir iş birliği içerisine girilmesi gerektiğini belirterek, “Öncelikle EXPO 2023 alan gezisi ve Kahramanmaraş gezisi için çok teşekkür ediyorum. Proje alanımızdaki bitirmemiz gereken noktalarda son tarihlerimiz olacak, bunları size bildireceğiz. 2023 yılında EXPO’ya ev sahipliği yapabilmeniz için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İnanılmaz ve heyecanlandırıcı bir EXPO açılışı için Kahramanmaraş’ta olmak istiyoruz”

Başkan Oosterom’un ardından söz alan AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ise toplantılar sonucunda aldıkları ortak kararı açıkladı. EXPO’ların düzenlendikleri şehirlere büyük katkılar sağladığını belirten Tim Briercliffe, “Öncelikle delegasyonumuza gösterdiğiniz misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmamızın ve çabalarımızın tüm amacı sizinle beraber EXPO 2023’ün çok başarılı bir EXPO olmasını sağlamaktır. Senelerdir süregelen tecrübelerimiz bize şunu gösterdi ki, EXPO’lar düzenlendikleri şehrin ruhuna ve yapısına çok büyük katkılar sağlıyor. İnanılmaz ve heyecanlandırıcı bir EXPO açılışı için Kahramanmaraş’ta olmak istiyoruz. EXPO 2023’ün ilerleyişi konusunda daha fazla iş birliği içerisinde olmalıyız. Birkaç yıl önceki ziyaretimizde EXPO alanındaki ilerlemenin çok hızlı olduğunu görmüştük ve bundan heyecanlanmıştık. O gördüğümüz pozitif düşüncelerin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“En güzel EXPO’yu beraber yapalım”

Dünyada yaşanan ekonomik krizin projeleri olumsuz etkilediğini gördüklerine vurgu yapan Tim Briercliffe, sözlerine şu şekilde devam etti, “Şunu da anlıyoruz ki şehir, ülke ve tüm dünya pandemiyle savaşıyor. Aynı zamanda dünyadaki diğer savaşlar ve ekonomik etkilerin elbette olumsuz etkileri olacaktır. Fakat tabi inanıyoruz ki bir sene sonra EXPO’yu güzel bir şekilde açmak için zamanımız var. Eğer bu projede birlikte olacaksak tam işbirliği ve destek içerisinde hareket etmeye ihtiyacımız var. EXPO 2023 proje alanında gördüğümüz şeyler bizi umutlandırdı. Çok iyi kalitede ağaçlar belirlenmiş ve dikilmişti. Bu bitkiler için kaliteli toprakları EXPO alanına getirmeniz ve uygulamanız ayrıca pozitif bir nokta. Daha önceki danışmanlarımızın tavsiyeleri noktasında yaptıklarınızı görmek bizi çok mutlu etti. İncelemelerimiz sonucunda hazırladığımız raporlar doğrultusunda 2023 yılı Mart ayındaki AIPH Genel Kurulu’nu Kahramanmaraş’ta yapılıp yapılmayacağını da değerlendireceğiz. Biz AIPH olarak hafif baskıyı yapıyoruz ama amacımız kesinlikle kötü değil, EXPO 2023’ün başarılı olması içindir. Bu başarıda sizin bir paydaşınız olmak istiyoruz. EXPO açılmadan önceki bir yıl çok önemlidir ve hızlanmanın da tam zamanıdır. Bu hikâyede biz sizin her zaman destekçiniz ve paydaşınız olmaya devam edeceğiz, Kahramanmaraş’ta olmaktan da mutluyuz. Kahramanmaraş’ın, Türkiye’nin ve dünyanın görüp görebileceği en güzel EXPO’yu beraber yapalım”.

Toplantıya, AIPH Yönetim Kurulu Üyesi ve Orta Anadolu Süs Bitkileri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, EXPO 2023 Uluslararası Temsilcisi Erdoğan Kök, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal ile ilgililer katıldı.

#AIPH Denetleme Kurulu #EXPO 2023 #Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek
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