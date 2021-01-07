AK kadrolar esnafları unutmadılar!
AK kadrolar orman dairesinde esnaf ziyaretinde bulundular.
KAHRAMANMARAŞ 07.01.2021, 15:27 07.01.2021, 17:52
Ziyarete Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara Ak Parti il ve ilçe yönetimi katılım sağladı.
Özdemir ve beraberindekiler Mehmet Ali Kısakürek bulvarındaki esnafları ziyaret ederek esnafların taleplerini dinlediler.
Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara bizler sadece seçim zamanında değil her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir yaptığı açıklamada esnaflarla buluşmaya devam ettiklerini ve her zaman onların yanlarında olduklarını belirtti.
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