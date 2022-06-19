AK Parti Dulkadiroğlu Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi

Burada açıklamalarda bulunan Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, ilçe başkanlığının yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Kurucu Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, “ülkemize ve milletimize hizmet için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz” dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “ inşallah 2023 seçimlerinde Kahramanmaraş’ın oy kapasitesini birinci sıralara taşıyacağız” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, özverili çalışmalarından dolayı ak parti Dulkadiroğlu teşkilatını tebrik etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, 20 yıllık iktidarlığımızın devam etmesi için teşkilatlarımıza çok büyük görevler düşüyor” ifadelerini kullandı.

Programın devamında özverili çalışmalarından dolayı mahalle başkanlarına plaket takdim edildi.