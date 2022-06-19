AK Parti Dulkadiroğlu Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi
Dulkadiroğlu gençlik merkezinde düzenlenen toplantıya; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Kurucu Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve parti teşkilatı katılım sağladı.
Burada açıklamalarda bulunan Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, ilçe başkanlığının yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi.
AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Kurucu Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, “ülkemize ve milletimize hizmet için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz” dedi.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “ inşallah 2023 seçimlerinde Kahramanmaraş’ın oy kapasitesini birinci sıralara taşıyacağız” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, özverili çalışmalarından dolayı ak parti Dulkadiroğlu teşkilatını tebrik etti.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, 20 yıllık iktidarlığımızın devam etmesi için teşkilatlarımıza çok büyük görevler düşüyor” ifadelerini kullandı.
Programın devamında özverili çalışmalarından dolayı mahalle başkanlarına plaket takdim edildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31