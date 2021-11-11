Ak Parti Ekinözü ilçe danışma meclisi toplantısı yapıldı!

İlk olarak açılış konuşmasını Ak Parti Ekinözü İlçe Başkanı Özgür Çetin yaptı.

Ardından Ak Parti Ekinözü İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Kalmış çalmadık kapı bırakmayacağız dedi.

İlçe Belediye Başkanı Bilal Eker burada yaptığı konuşmada ilçe yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise çok güçlü teşkilatlara sahip olduklarını belirterek 2023 seçimleri için canla başla çalıştıklarını dile getirdi.