AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: 'Demokrasiye müdahale çözüm değildir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, CNN Türk ve Aksu TV'nin ortak canlı yayın konuğu olarak katıldı, Genel Başkan Yardımcısı Ünal burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal darbe tartışmalarının darbenin çözüm olduğuna inananların halen varlığına işaret ettiğine dikkat çekti.

Ünal, ''oluşturdukları kara propaganda üzerinden inanılmaz bir itibarsızlaştırma yürütüyorlar.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, ''Fikri sağların başörtüsü açıklaması bir anda kişisel olarak söylediği bir şey değildir.” dedi.

Boğaz İçi Üniversitesi Rektör tartışmalarına da değinen Ünal, Boğaz İçi Üniversitesinin ismini lekelememek gerektiğini belirtti.

Ayrıca Ünal bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli arasında gerçekleşen ziyaretin nezaket ziyareti olduğunu belirtti.

Terörle mücadeleye inanan herkesin Diyarbakır annelerinin yanında olması gerektiğine dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Ünal “Ben demokrat partiyi bu duruşundan dolayı tebrik ediyorum” dedi.