Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, "Engelsiz Sivil Toplum Buluşması" programına katıldı
Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Engelsiz Sivil Toplum Buluşması" programına katıldı.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.
Programda Kahramanmaraş Bedensel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çınar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açılış konuşmalarını yaptı.
Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: “Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir.” İfadelerini kullandı.
Program Ödül töreniyle son buldu.
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