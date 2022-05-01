AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Elbistan'da sahur programına katıldı
AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği sahur programı çok sayıda partiliyi bir araya getirdi.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2022, 09:39 01.05.2022, 18:46
Sahur buluşmasına, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Ekinözü ilçe başkanı Özgür Çetin, belediye meclis üyeleri, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.
Sahur ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, açıklamalarda bulundu.
Namaz Vakti 02 Mayıs 2022
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