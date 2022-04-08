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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Gençler 2023'te Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını tamamlıyoruz ve 2'nci yüzyıla başlıyoruz. 2'nci yüzyıla Türkiye hazır ve Türkiye 2'nci yüzyılda merkez ülke olacak." dedi.

KAHRAMANMARAŞ 08.04.2022, 09:24 08.04.2022, 09:32
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu!

Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve beraberindekilerle bir parkta gençlerle buluştu.

Burada konuşan Ünal, ramazan ayının insanın ruhunu temizleyen ve durultan bir tarafı olduğunu söyledi.

Değişim ve dönüşümün çok hızlı geliştiğini dile getiren Ünal, insanoğlunun bugüne kadar yaşadıklarından çok başka bir değişimle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Mahir Ünal, bunun getirdiği sonuçlar üzerine ciddi anlamda düşünmek gerektiğini ifade ederek, "Aidiyetlerimiz üzerine düşünmek gerekiyor. Bunlar son derece önemli ve tabii sizler bu dünyayı daha derinden yaşayacaksınız, daha derinden kavrayacaksınız. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız metaverse forumu gerçekleştirdi yani Türkiye şu anda özellikle dijital dönüşümde ve yapay zekada, nesnelerin internetinde blokzincirde son derece iyi bir noktada ve Türkiye özellikle teknolojik alanda son derece kıymetli adımlar atıyor. Sadece TEKNOFEST bile bunun önemli işaretlerinden bir tanesi." diye konuştu.

Şu anda Türkiye'nin savunma sanayiinde oyun değiştirici bir güç olarak göründüğünü dile getiren Ünal, yeni teknolojilerin kullanımı üzerinden savunma sanayi oluşturmada dünyada ilk 2 yada 3'te olduğunu söyledi.

Bugünün gençliğinin içerisinde bulunduğu imkanlarla Türkiye'nin çok daha farklı olacağına inandığını vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Yani 2050 projeksiyonlarına baktığımızda özellikle 2035 ve 2050 projeksiyonlarında bütün değerlendirmeler Türkiye'yi ilk 5 ve 10'da gösteriyor. Çünkü Türkiye'nin jeopolitiği kaçınılmaz olarak Türkiye'yi yeniden merkez ülke konumuna getiriyor. Sizin Türkiye'niz bütün dünyada herhangi bir eksene bağımlı bir Türkiye olmayacak. Sizin yaşadığınız Türkiye merkez bir Türkiye olacak. Sizin yaşadığınız, sizin karar verici olduğunuz Türkiye, merkez bir Türkiye, oyun kuran bir Türkiye, etki eden bir Türkiye olacak. Şu anda Türkiye'nin etki alanı üç kıta. Türkiye Afrika'da, Türkiye Asya'da ve Türkiye Avrupa'da üç ayrı etki alanına sahip. Türkiye'nin ilgi alanına baktığınızda üç kıtanın dışında Türkiye'nin bütün ilgi alanı tüm dünya. Bugün eğer Ukrayna'da gazeteciler ve diğer ülkelerin vatandaşları ülkeden çıkmak istediklerinde Türk Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunuyorlarsa Türkiye'nin operasyon gücü ve Türkiye'nin operasyon yeteneği bize hangi noktaya geldiğimizi gösteriyor. O yüzden Türkiye'ye güvenin. Kendinize güvenin. Türkiye gelecekte bölgesel güç olmanın yanı sıra dünyada merkez ülkelerden biri olacak ve kendinizi buna göre hazırlayın."

Ünal, öğretmenlerin tebeşir parası, odun ve yakacak istediği bir Türkiye'den sağlık, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere her alanda zirveye gelindiğini anlattı.

19 yılda Cumhuriyetin 100'ncü yılına hazırlandıklarını aktaran Ünal, şöyle devam etti:

"Sağlık altyapısı ile hazırladık. Eğitim altyapısıyla hazırladık. Ulaşım altyapısıyla hazırladık. Bilişim altyapısıyla hazırladık. Gençler 2023'te Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını tamamlıyoruz ve 2'nci yüzyıla başlıyoruz. 2'nci yüzyıla Türkiye hazır ve Türkiye 2'nci yüzyılda merkez ülke olacak. Türkiye lojistikte, tedarikte, üretimde, ihracatta, her alanda merkez ülke olacak. Bundan emin olun. Yıllarca sizin özgüveninize saldırdılar, Türkiye'nin yapabilme kapasitesine saldırdılar ama biz şimdi bütün dünyaya yapabileceğimizi gösterdik. Biz bütün dünyaya özgüvenimizin tam ve yerinde olduğunu gösterdik ve şimdi siz, 'yapabiliriz' diyerek Türkiye'yi daha iyi bir noktaya taşıyacaksınız. Yeter ki umutsuzluğa kapılmayın, yeter ki Türkiye'nin çözüm kapasitesine inanın, yapabilme kapasitesine inanın, sorun çözme kapasitesine inanın, kendinize inanın, bakın neler oluyor göreceksiniz."

Soru cevap kısmıyla tamamlanan programın ardından özel bir işletmeye ziyarette bulunan Ünal, burada yabancı uyruklu öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Ünal, daha sonra beraberindekilerle sahur yapmak üzere bir öğrenci evine geçti.

#AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal #Kahramanmaraş #Aksu Tv #aksu tv haber #Aksu Haber
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