AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal müjdelerle geldi: 2022 yılı içinde Elbistan- Göksun Yolu yapılmış olacak!

İncelemeler sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal,:“Bugün; Göksun, Afşin, Elbistan yolumuzun yapım sürecini hem Karayolları Bölge Müdürümüz hem ilgili müteahhit, Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber inceleme imkanımız oldu.

Bilindiği üzere 2016 yılında yer teslimi yapılmış ve yol yapımına başlanmıştı. Şu ana kadar yolla ilgili sorunlar büyük oranla çözüldü. Yani kamulaştırma ve arazideki sorunlu noktalarla ilgili sıkıntılar çözüldü. 2022 yılı içerisinde yolu tamamlayacağız. Yolu tamamladıktan sonra aynı zamanda da diğer hat olan Elbistan, Kürecik, Malatya bağlantısını da sağlayarak burada yeni bir aks oluşturuyoruz.

Hem Karadeniz bağlantısını hem Doğu Anadolu bağlantısını Kahramanmaraş’ın oluşturuyoruz. Diğer taraftan da Göksun hem Karadeniz hem Doğu Anadolu hem Güneydoğu hem İç Anadolu bütün yolların kavşağı haline geliyor. Önümüzdeki süreç içerisinde takibimizi yakından yapıp bu süreci beraberce tamamlayacağız” dedi.