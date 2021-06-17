Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a, Göksun’da coşkulu karşılama!

Beraberindeki heyet ile Alparslan Türkeş mesire alanını ziyaret eden Ünal burada piknik yapan öğrenci ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bir öğrenci grubunun sofrasını ziyaret eden Ünal'a Z kuşağı olarak tabir edilen gençlerden büyük destek geldi. Z kuşağı gençler Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hayranlıklarını dile getirek oy kullanmaya hak kazandıkları da oylarını AK Parti'ye vereceklerini söyledi.

Mesire alanında yaşlı vatandaşlarla yapılan sohbetlerde de vatandaşlar Erdoğan ve AK Parti vurgusu yaptı.