AK Parti İl Başkan Adayı Fırat Görgel'in Yönetim Kurulu listesi!
12 Şubat Stadyumu'nda gerçekleşecek AK Parti 7. Olağan Kongesi öncesinde AK Parti İl Başkan Adayı Fırat Görgel'in Yönetim Kurulu Adayları belli oldu.
KAHRAMANMARAŞ 07.11.2020, 14:06 07.11.2020, 14:22
İşte Fırat Görgel'in Yönetim Kurulu Listesi:
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Kasım 2020
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:10
|Akşam
|17:35
|Yatsı
|18:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Kasımpaşa
|8
|12
|5. Karagümrük
|7
|11
|6. Rizespor
|7
|11
|7. Gaziantep FK
|8
|11
|8. Başakşehir
|7
|10
|9. Beşiktaş
|7
|10
|10. Antalyaspor
|8
|9
|11. Sivasspor
|6
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Giresunspor
|8
|14
|7. Altınordu
|7
|13
|8. Balıkesirspor
|9
|13
|9. Adanaspor
|8
|12
|10. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|11. Altay
|7
|10
|12. Bursaspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Southampton
|8
|16
|2. Liverpool
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|15
|4. Tottenham
|7
|14
|5. Everton
|7
|13
|6. Wolverhampton
|7
|13
|7. Chelsea
|7
|12
|8. Aston Villa
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|8
|11
|12. Leeds United
|7
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Villarreal
|8
|15
|4. Atletico Madrid
|6
|14
|5. Cádiz
|8
|14
|6. Granada
|7
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Elche
|7
|11
|10. Osasuna
|7
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|8
|3