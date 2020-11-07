AK Parti İl Başkan Adayı Fırat Görgel'in Yönetim Kurulu listesi!

12 Şubat Stadyumu'nda gerçekleşecek AK Parti 7. Olağan Kongesi öncesinde AK Parti İl Başkan Adayı Fırat Görgel'in Yönetim Kurulu Adayları belli oldu.

KAHRAMANMARAŞ 07.11.2020, 14:06 07.11.2020, 14:22
AK Parti İl Başkan Adayı Fırat Görgel'in Yönetim Kurulu listesi!

İşte Fırat Görgel'in Yönetim Kurulu Listesi:

#Kahramanmaraş #AK Parti İl Başkan Adayı Fırat Görgelin Yönetim Kurulu listesi #aksu tv haber #Aksu Tv #yönetim kurulu listesi #AK Parti İl Başkan Adayı Fırat Görgel
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Kasım 2020
İmsak 05:34
Güneş 06:57
Öğle 12:21
İkindi 15:10
Akşam 17:35
Yatsı 18:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Kasımpaşa 8 12
5. Karagümrük 7 11
6. Rizespor 7 11
7. Gaziantep FK 8 11
8. Başakşehir 7 10
9. Beşiktaş 7 10
10. Antalyaspor 8 9
11. Sivasspor 6 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 8 18
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Giresunspor 8 14
7. Altınordu 7 13
8. Balıkesirspor 9 13
9. Adanaspor 8 12
10. Akhisar Bld.Spor 8 12
11. Altay 7 10
12. Bursaspor 8 10
13. Ümraniye 9 9
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 8 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Southampton 8 16
2. Liverpool 7 16
3. Leicester City 7 15
4. Tottenham 7 14
5. Everton 7 13
6. Wolverhampton 7 13
7. Chelsea 7 12
8. Aston Villa 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 8 11
12. Leeds United 7 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 8 6
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 7 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Villarreal 8 15
4. Atletico Madrid 6 14
5. Cádiz 8 14
6. Granada 7 14
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Elche 7 11
10. Osasuna 7 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 9 7
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 8 3