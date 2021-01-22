AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları 6. Olağan İl Kongresi yapıldı

AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları 6. Olağan İl Kongresi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Kongrede ilk konuşmayı AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları başkanı olarak seçilen Feyzullah Eren Aşçı yaptı.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı konuşmada Kahramanmaraşlı gençlerin inandığı yolda yürümeyi çok iyi bildiğini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de liderimizin izinde 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz dedi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşen kongrede bir konuşma yapan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş de Kahramanmaraş'ta gördüğü enerjinin heyecanlarına heyecan kattığını belirtti.

Tek adayla gidilen ve Feyzullah Eren Aşçı'nın başkan seçildiği kongreye, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer ile davetliler katıldı.