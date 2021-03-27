AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel'den Berat Kandili mesajı!

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, mesajında; Onbir ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Gecesi’nin ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini Yüce Mevlâ'dan niyaz ediyorum. Gecenin feyz ve bereketinden istifade ederek kurtuluşa erenlerden olmamız temennisiyle”