AK Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi’nden ‘kamuoyu’ duyurulu müjde!

Kahramanmaraş’ın eğitim sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında AK Parti Kahramanmaraş Milletvekillerinin büyük gayret gösterdiğinin belirtildiği kamuoyu duyurusu, AK Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi tarafından yayınlandı. Duyuruda, eski adıyla Dumlupınar İlkokulu olan Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulu’nun saha genişletilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep edilen 4 milyon 650 bin TL kamulaştırma ödeneğinin Kahramanmaraş’a geldiği bildirildi. Kamuoyu duyurusunda şu ifadeler kullanıldı; “Kahramanmaraş'ımızın eğitim sorununun giderilmesi noktasında; TBMM AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sn. Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyon Başkanımız Sn. Celalettin Güvenç, Milletvekillerimiz Sn. Ahmet Özdemir, Sn. Mehmet Cihat Sezal, Sn. Habibe Öçal ve Belediye Başkanlarımız ile birlikte büyük bir gayret göstermekteyiz. Depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yıkılan ve yerine çağın modern gereksinimlerini karşılayacak yeni bir okul yapılan eski adıyla Dumlupınar İlkokulu yeni adıyla Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulunun saha genişletilmesi için verdiğimiz mücadelede sonuç almanın mutluluğunu yaşadık. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan ekonomik durgunlukta okulumuzun saha genişletilmesi için hak sahiplere ödenmek üzere Milli Eğitim Bakanlığımızdan talep ettiğimiz 4 milyon 650 bin TL kamulaştırma ödeneği ilimize geldi. En kısa sürede hak sahiplerine ödenmeye başlanacaktır. Hemşerilerimize hayırlı olsun.