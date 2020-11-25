AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'dan ‘şiddete hayır’ mesajı!

25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele uluslararası dayanışma günü nedeniyle AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal açıklamalarda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 17:51
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'dan ‘şiddete hayır’ mesajı!

 AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal şu ifadelere yer verdi;

Bugün “25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası mücadele günü”

Kadına karşı işlenen şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir.

Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi her platformda devam ettirerek, tüm insanlık olarak el birliğiyle dünyanın gündeminden tamamen silmeliyiz.

Bu mücadelemize dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak derecede latif olan adabımuaşeret mirasımızı, yeniden hayatlarımızın merkezi hâline getirerek destek vermeliyiz.

Şunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız ki; Yüce Dinimiz İslam, kadın ve erkeği birbirine yol arkadaşı kılmıştır. Tıpkı Peygamberimiz ve eşi Hazreti Hatice gibi.

Ahiret gününde her kul, bir birey olarak kendi amel defteriyle baş başa kalacak ve kimsenin cinsiyeti hafifletici bir sebep olarak görülmeyecektir.

Ayrıca;

Dünyada ve ülkemizde Kadına Şiddet Konusunda referans değerlerin üreticisi olduğunu düşünen kurum- kuruluş ve ülkeleri öncelikle Kadın Ticareti, Terör Örgütlerinin kadını ‘Meta’ olarak kullanması ve buna kör/ sağır olmaları konusunda samimiyete davet ediyorum.

Buradan anne ve babalara da ayrıca seslenmek istiyorum:

Lütfen evlatlarımızı yetiştirirken, cinsiyetlerine mahsus imtiyazları olduğuna inanmalarına müsaade etmeyin. Çocuklarımızın büyüme süreçlerinin nihai noktası insan olmaktır. Sevginin, bir yaşam iksiri olduğunu, hiçbir şekilde zarar vermenin kaynağı, bahanesi olamayacağını sık sık tekrarlayalım.

Unutmayalım ki; Şiddeti uygulayan da şiddete maruz kalan da öncelikle biz anne ve babaların gayretleriyle bu sarmaldan kendilerini kurtarabilecektir.

#AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal
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