AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç yeni yasama yılını Aksu Haber’e Değerlendirdi!
Türkiye Büyük Millet Meclisi 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılı İki Aylık Aranın Ardından 1 Ekim Perşembe günü toplandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.10.2020, 16:38 10.10.2020, 10:45
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İlk Meclis Toplantısının ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç yeni yasama yılını Aksu Haber’e değerlendirdi.
Milletvekili Kılıç konuşmasında meclisimiz milletimizin iradesinin tecelli ettiği yerdir ifadelerine yer verdi.
Milletvekili Kılıç konuşmasının devamında ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçları talepleri gündemimizdir ve bu kapsamda çalışmaya devam ediyoruz'' dedi.
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