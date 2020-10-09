AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç yeni yasama yılını Aksu Haber’e Değerlendirdi!

İlk Meclis Toplantısının ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç yeni yasama yılını Aksu Haber’e değerlendirdi.

Milletvekili Kılıç konuşmasında meclisimiz milletimizin iradesinin tecelli ettiği yerdir ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Kılıç konuşmasının devamında ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçları talepleri gündemimizdir ve bu kapsamda çalışmaya devam ediyoruz'' dedi.