AK Parti MYK üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şehit aileleri ve gaziler ile film izledi!
AK Parti MYK üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte Maçka'da 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2022, 13:45 07.02.2022, 15:48
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Ünal filminden çok etkilenerek, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte duygu dolu anlar yaşadı.
Ünal, Film sonrası şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.
AK Parti MYK üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, filmin çok güzel hazırlandığını belirterek filmin yaşanılanları bir kez daha hatırlattığını söyledi.
Namaz Vakti 07 Şubat 2022
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