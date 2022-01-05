AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlerle bir araya geldi!
Ak parti MYK üyesi ve TBMM grup başkanvekili mahir Ünal Ankara’da genç Kahramanmaraşlılar derneğinin geleneksel hale getirdiği ‘Salı Toplantıları’na katıldı
KAHRAMANMARAŞ 05.01.2022, 14:38
Ak parti MYK üyesi ve TBMM grup başkanvekili Mahir Ünal Ankara’da Genç Kahramanmaraşlılar derneğinin geleneksel hale getirdiği ‘Salı Toplantıları’na katıldı
Dernek binasında gerçekleştirilen sohbet programına Ünal’ın yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur katıl sağladı
Her fırsatta gençlerle bir araya gelen Ünal, dijital dönüşüm ve yeni medya düzeni üzerine sohbet etti
Ünal, Gençlerin geleceğe yönelik bilinçlendirildiği programda, insanların tek bir bakış açısına yöneltildiğini söyledi
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