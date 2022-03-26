AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz Onikişubat Belediyesi’ni ziyaret etti

Ziyarette heyet, başkanlık Toplantı Salonu’na geçerek ilçe genelinde devam eden yatırımlarla ve vizyon projesi EXPO 2023 hakkında Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’ten bilgiler aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat’ımıza ve EXPO 2023’e yakın ilgilerinden dolayı Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’a teşekkür ederim dedi.

AK Parti MKYK üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ise Kahramanmaraş’ın öneminden bahsederek, çalışmalarından dolayı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.

Toplantıya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz, AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal ve belediye meclis üyeleri de katıldı.